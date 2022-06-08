شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت ببنطال ضيق ملتصق بجسدها في أخدش جلسة تصوير على الإطلاق !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت ببنطال ضيق ملتصق بجسدها في أخدش جلسة تصوير على الإطلاق !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أشعلت فيها السوشيال ميديا.



وظهرت هيفا وهبي من داخل أحد البيوت، وهي ترتدي توب باللونين الأزرق والأبيض وبقصة مميزة عند الرقبة، مع سروال من الجينز الضيق باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معها عقد من الذهب مميز للغاية، أضاف الإطلالة أناقة.



أما من الناحية الجمالية، فتركت هيفا وهبي شعرها الطويل الأسود منسدل على كتفها بطريقة عفوية، وطبقت ماكياج قوي يليق بجمالها الدائم.



صور هيفا هذه لفتت أنظار المتابعين بشكل كبير، وتغزلوا بحين إختيارها الدائم لإطلالاتها.