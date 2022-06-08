شاهد .. قاضي يستدرج فتاة الى الساحل ويهتك عرضها رفقة اثنين من أصدقائه.. لكن النهاية كانت صادمة للكل !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر قاضي يستدرج فتاة الى الساحل ويهتك عرضها رفقة اثنين من أصدقائه.. لكن النهاية كانت صادمة للكل !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تحت شعار لا أحد فوق القانون، أيدت محكمة النقص الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين ( قاضي واثنين آخرين)، باستدراج فتاة وخطفها، عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي والاعتداء عليها في القضية المعروفة إعلاميًا بفتاة الساحل.

وفي 9 نوفمبر 2021 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم والمؤبد لمتهمين اثنين (غيابيا) بتهمة اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي.

والمتهمون في القضية هم: "ش. ا" و"أ. ز" و"ي. ق".

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمون الثلاثة في عام 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه والمتهم الثاني وآخرين لا تعلمهم.

وأضافت أنها ظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأضافت الضحية بأن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضاف لتقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل كان قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" فى واقعة التعدى على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتى"، فأجرت تحقيقاتها فى الواقعتين.

وتقدم المتهمون في القضية بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقهم، وأيدت المحكمة الحكم.