شاهد .. صدمة.. لن تتخيل أن هذه الفنانة الشهيرة تكون إبنة الراقصة فيفي عبده.. دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر صدمة.. لن تتخيل أن هذه الفنانة الشهيرة تكون إبنة الراقصة فيفي عبده.. دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

ولدت عزة مجاهد ابنة الفنانة، في عام 1983، وهي الابنة الكبرى للفنانة فيفي عبده، وكانت بدايتها الفنية مع والدتها من خلال مسلسل كيد النسا 2 عام 2012، وشاركت بعدها في مسلسل القاصرات مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة عام 2013.

وغابت عامين وشاركت في عام 2015، مع والدتها في مسلسل "يا أنا يا أنتي"، للمخرج الراحل ياسر زايد، وشاركت على المسرح لأول مرة في مسرحية "حارة العوالم"، عام 2016، وكانت بمشاركة والدتها وزوجها.

وفي 2018، شاركت في مسلسل "فوق السحاب"، للفنان هاني سلامة، وظهرت بدور شيماء، وكان آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر"، من بطولة والدتها الفنانة فيفي عبده.