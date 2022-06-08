شاهد .. ليس أحمد عز.. سألوا النجمة أنغام عن أكثر زوج ندمت بعد زواجها منه من بين أزواجها الأربعة ففضحت هذا النجم الكبير.. من يكون ؟!

انت الان تتابع خبر ليس أحمد عز.. سألوا النجمة أنغام عن أكثر زوج ندمت بعد زواجها منه من بين أزواجها الأربعة ففضحت هذا النجم الكبير.. من يكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية أنغام مقطع فيديو في صفحتها بإنستجرام، ظهرت فيه تؤدي بروفات حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة، وكذلك عند دخولها المسرح.

وكتبت أنغام في الـ "بوست": "استمتعنا جداً بالتحضير للحفل، وأتمنى انتوا كمان تكونوا استمتعتوا بيها، شكراً أهل جدة، وأشوفكم تاني قريب".

وأحيت الفنانة المصرية حفلها في موسم جدة بتنظيمٍ من شركة بنش مارك، وتحديداً في مسرح " ليالينا"، وغنَّت فيه عدداً من أغنياتها القديمة والجديدة حتى وقتٍ متأخر من الليل وسط حماسٍ وتشجيعٍ كبيرين من الجمهور.

وكشفت أنغام سابقا بنفسها عن مرورها بتجربة الزواج ثلاث مرات خلال وجودها ضيفة في برنامج "تخاريف"، حيث تزوجت للمرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف الذي تردد وبقوة أن والدها الموسيقار محمد علي سليمان لم يكن راضياً على هذه الزيجة إلا أنها أصرت عليها.

لم تستمر زيجة أنغام الأولى طويلاً، ليقع الطلاق من زوجها مجدي عارف بعد خمس سنوات أنجبت خلالها ابنها الأكبر عمر.

أنغام تزوجت للمرة الرابعة من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

خاضت أنغام تجربة الزواج مرة أخرى في عام 2004، عندما تزوجت من الموزع الكويتي فهد، وخلال فترة زواجهما تعاونا بشكل لافت في العديد من الأعمال الغنائية، وأثمرت هذه الزيجة على طفلها الثاني عبد الرحمن.

لم يمر سوى 3 سنوات، وأعلنت أنغام انفصالها عن الموزع فهد، ورغم التكتم الشديد الذي تفرضه الفنانة المصرية على حياتها الخاصة، إلا أن المشاكل التي وصلت لحد المحاكم كشفت أن العلاقة مع زوجها الثاني لم تنته بهدوء كما ظن البعض.

حيث أقام الموزع فهد دعوى قضائية من أجل رؤية ابنه عبد الرحمن، وبسبب هذه القضية ظلت أنغام فترة من الوقف تتفادى الذهاب إلى دولة الكويت إلى أن تم حل الأمر، ولكن مازالت بينهما قضايا عالقة في المحاكم بشأن مصاريف طفلهما.

أما زيجة أنغام الثالثة فكانت من النجم أحمد عز، حيث أنهما تزوجا في عام 2011 وانفصلا في سرية تامة، وبسبب مشكلة الأخير مع الفنانة زينة تم كشف هذه الزيجة للعلن، والتي يتردد أنها لم تستمر سوى عام واحد.

كشفت أنغام بنفسها عن مرورها بتجربة الزواج ثلاث مرات خلال وجودها ضيفة في برنامج "تخاريف"، حيث تزوجت للمرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف الذي تردد وبقوة أن والدها الموسيقار محمد علي سليمان لم يكن راضياً على هذه الزيجة إلا أنها أصرت عليها.

لم تستمر زيجة أنغام الأولى طويلاً، ليقع الطلاق من زوجها مجدي عارف بعد خمس سنوات أنجبت خلالها ابنها الأكبر عمر.

أنغام تزوجت للمرة الرابعة من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وردا على سؤال حول الشخص الذي ندمت على الزواج منه قالت أنغام أنها تنازلت عن كلّ حقوقها المادية من نفقة ومؤخّر ومتعة مقابل طلاقها من الشلبي، مؤكدة أنها تندم على الزواج به.

وخاضت أنغام تجربة الزواج مرة أخرى في عام 2004، عندما تزوجت من الموزع الكويتي فهد، وخلال فترة زواجهما تعاونا بشكل لافت في العديد من الأعمال الغنائية، وأثمرت هذه الزيجة على طفلها الثاني عبد الرحمن.

لم يمر سوى 3 سنوات، وأعلنت أنغام انفصالها عن الموزع فهد الشلبي، ورغم التكتم الشديد الذي تفرضه الفنانة المصرية على حياتها الخاصة، إلا أن المشاكل التي وصلت لحد المحاكم كشفت أن العلاقة مع زوجها الثاني لم تنته بهدوء كما ظن البعض.

حيث أقام الموزع فهد دعوى قضائية من أجل رؤية ابنه عبد الرحمن، وبسبب هذه القضية ظلت أنغام فترة من الوقف تتفادى الذهاب إلى دولة الكويت إلى أن تم حل الأمر، ولكن مازالت بينهما قضايا عالقة في المحاكم بشأن مصاريف طفلهما.

أما زيجة أنغام الثالثة فكانت من النجم أحمد عز، حيث أنهما تزوجا في عام 2011 وانفصلا في سرية تامة، وبسبب مشكلة الأخير مع الفنانة زينة تم كشف هذه الزيجة للعلن، والتي يتردد أنها لم تستمر سوى عام واحد