شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة مصرية شهيرة.. عملت كموديل إعلانات وأختيرت ضمن اجمل 100 وجه في العالم.. والصدمة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة مصرية شهيرة.. عملت كموديل إعلانات وأختيرت ضمن اجمل 100 وجه في العالم.. والصدمة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

هذه الفنانة هي ممثلة مصرية من مواليد 21 يناير 1988 الإسكندرية، والدها يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، وجدها كان قبطانًا بحريًا.

انها الفنانة المصرية "ياسمين صبري"، تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين أنها عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا،وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

وقد تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، فقررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة كموديل في الإعلانات لفترة محدودة.

كما قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية، وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها، واصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات، حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة، لتتوالى بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية عليها، كما تم اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ويذكر ان ياسمين تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل من الطبيب محمد، ويعمل في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج، ثم تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلا في 4 مايو 2022.