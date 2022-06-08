شاهد .. ما كانت تخفيه دنيا سمير غانم سراً انفضح للعلن.. الكاميرا تدخل أخيراً قصر الأحلام الذي تعيش فيه حياة الأميرات.. ستنذهل ولن تصدق ما ستراه !

انت الان تتابع خبر ما كانت تخفيه دنيا سمير غانم سراً انفضح للعلن.. الكاميرا تدخل أخيراً قصر الأحلام الذي تعيش فيه حياة الأميرات.. ستنذهل ولن تصدق ما ستراه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أستعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم، من خلال مسلسل لهفة الذي عمل فيه الاثنان معًا وشقيقتها إيمي، وعرض في رمضان 2015.

وشاركت دنيا سمير غانم، متابعيها مقطع فيديو من أحد المشاهد التي جمعتها بوالدها في المسلسل عبر خاصية " ستوري" عبر حسابها على " انستغرام". وعلقت قائلة : "بحبك يا بابى وعمرى ما هنسى وقفتك جنبى في كل خطوة في حياتى، ربنا يرحمك يا حبيبى ويسعدك انت ومامى حبيبتى".

وتعد الفنانة دنيا سمير غانم من الفنانات القليلات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا القليل، والذين لا يتحدثن عن حياتهم الشخصية للحفاظ على خصوصياتهم واستقرارهم العائلي بعيداً عن وسائل الأعلام والسوشيال ميديا .

وقد رصدنا من خلال بعض الصور التي تنشرها الفنانة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي إنستجرام بعض الصور من ديكورات داخل منزلها الفخم بالقاهرة، والتي توضح رقي وفخامة هذا المنزل .



تتميز دنيا بالرقى والبساطة في اختيار أدوارها من حيث التمثيل أو الغناء، وهي تتمتع بنفس الذوق العالي والدقة والرقي في اختيار ديكورات منزلها والذي يمتاز بالفخامة والرقي والكلاسيكية؛ وسوف نعرض عليك صور من داخل منزل دنيا المستوحى والنابع من شخصيتها العفوية والمحبوبة والراقية .

الحديقة

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي فخم وراق يشبه القصور ويضم حديقة كبيرة تحيط بأنحاء المنزل بأكمله؛ وتضم الحديقة منطقة خاصة للجلوس مميزة، تجمع بين اللونين الأحمر والبني الغامق وتتوسطها طاولة خشبية صغيرة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة، كما تضم طاولة وكراسي خشبية آخرى.



و تحتوي الحديقة أيضاً حمام سباحة صغير في المساحة والعمق خصصته دنيا تحديداً لابنتها كايلا من أجل الاستمتاع معها وتقضية أوقات ممتعة داخل الحديقة.

غرفة الطعام

يسيطر على غرفة الطعام اللون الرمادي الفاتح من حيث ألوان الحوائط والأرضيات المكسوة برخام رمادي أنيق، كما تضم طاولة طعام كبيرة رخامية بيضاء مع كراسي من الفرو باللون الرمادي الفاتح أيضاً.

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.

غرفة المعيشة

تتميزغرفة المعيشة بفيلا دنيا سمير غانم بالهدوء والرقي من حيث ألوان الحوائط والأثاث والديكور؛ حيث سيطر اللونان البيج والبني على الحوائط ، كما خصصت كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الأكسسوارات؛ حيث يطغى عليها الألوان الترابية والرمادية والبيضاء؛ كما تسيطر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في الصالونات داخل الغرفة.

غرفة النوم

تتميز غرفة النوم بالفخامة حيث جمعت دنيا بين اللونين الأبيض والأسود مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة؛ حيث جمعت جدران الغرفة والأرضيات بين اللونين الأبيض والأسود؛ وتضم سرير فخم باللون الأبيض يحيطه اثنين كومود من الخشب البني الراقي وتزينه أباجورات باللون الأبيض.



أما اللون الأسود فاستعانت به في ورق الحائط الذي زين الجدار خلف السرير؛ كما لاحظنا وجود عمدان باللون الأبيض فخمة داخل الغرفة، ووجود مكتبة خشبية يصطف عليها بعض الكتب داخل زاوية من الحجرة.