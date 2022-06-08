شاهد .. أجر العندليب عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم كان يمكن أن يكفيه ليعش ملك.. لن تتوقعوا أين ذهبت تلك الثروة الكبيرة !!

انت الان تتابع خبر أجر العندليب عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم كان يمكن أن يكفيه ليعش ملك.. لن تتوقعوا أين ذهبت تلك الثروة الكبيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي السعودي غالب كامل، كشف العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ عام 1973،عن الأجر الذي كان يتقاضاه في بداية السبعينات من القرن الماضي نظير تقديم بطولة فيلم سينمائي.

وقال عبد الحليم حافظ إن الفنان فى حاجة دائمة إلى تطوير نفسه وعدم الوقوف إلي مستوي فني محدد فهو مرأي للجماهير التي يعيشها معها، مهما حقق نجاحات كبيرة أو شهرة واسعة ، فبالنسبة للمطرب فهو يحتاج إلى تغيير الكلمات والألحان التي يقدمها وهذا من باب التجديد ولمواكبة الزمن.

وأضاف العندليب الأسمر أن الموهبة والدراسة عملة هامة للفنان فهما من يحددان قيمته ومكانته داخل الوسط الفني، فهناك عددًا من النجوم تم تلميعهم على الورق، ونشر أسمائهم فى الصحف والجرائد وإشراكهم فى مجموعة بالأعمال الفنية من أجل منافسة عبد الحليم حافظ أو غيره.

وكشف العندليب الأسمر أنه تقاضى مبلغ كبير كان بكفيه لعيش أمير، ولكنه صرفها على المقربين وفي علاجه، جنيهًا كأجر نظير الانضمام لفريق العمل عن الفيلم الواحد، وهذا لا يحدث كل شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور وإنما يقوم بالاشتراك كل سنتين أو ثلاثة أعوام على بطولة واحدة فقط، واستشهد عبد الحليم حافظ بآخر فيلم قدمه وهو " أبي فوق الشجر " وهو إنتاج عام 1970 منذ ثلاث سنوات من تاريخ المقابلة.

وأكد عبدالحليم حافظ أن ارتفاع أجره ساعد المنتجين على الاستعانة بمجموعة من الاساتذة مثل "هاني شاكر ومحرم فؤاد وماهر العطار" لصعوبة دفع خمسون ألف جنية للعندليب الأسمر مقابل الاشتراك في عمل كل شهر.

وأوضح العندليب الأسمر أن المجال الفني منفتح أمام الجميع وأنه ظل مريض لمدة أربع سنوات ولم يستطيع من تقديم عمل فني واحد سواء كان غناء أو تمثيل وخرجت إشاعات أن عبدالحليم حافظ قافل الباب أمام آخرين، بالإضافة أنه في بداية مشواره الفني ظل يغني لمدة ثلاث سنوات لم يكتب أحد عنه شئ في الصحافة.