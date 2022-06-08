اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. طول نانسي عجرم وأحلام سيصدمك حتماً.. قائمة بأطوال الفنانات العربيات من شيرين إلى غادة عبد الرازق.. ستصاب بالصدمة !

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طول نانسي عجرم وأحلام سيصدمك حتماً.. قائمة بأطوال الفنانات العربيات من شيرين إلى غادة عبد الرازق.. ستصاب بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت مجلة لها مؤخراً قائمة تضمنت أطوال الفنانات العربيات قبل ارتداء الكعوب العالية.

 

ووفقاً للمجلة فقد جاءت تفاصيل هذه القائمة كالتالي :

شيرين عبد الوهاب: 150سم.

ميريام فارس: 150 سم.

أصالة نصري: 150 سم.

نجوى كرم: 155 سم.

ماغي بو غصن: 156 سم.

نانسي عجرم: 157 سم.

شذا حسون: 158 سم.

إليسا: 158 سم.

جومانة مراد: 160 سم.

هيفاء وهبي: 164 سم.

سلافة معمار: 168 سم.

أحلام 169 سم.

غادة عبد الرازق: 173 سم.

سيرين عبد النور: 173 سم.

جيني إسبر: 173 سم.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا