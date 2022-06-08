شاهد .. طول نانسي عجرم وأحلام سيصدمك حتماً.. قائمة بأطوال الفنانات العربيات من شيرين إلى غادة عبد الرازق.. ستصاب بالصدمة !

انت الان تتابع خبر طول نانسي عجرم وأحلام سيصدمك حتماً.. قائمة بأطوال الفنانات العربيات من شيرين إلى غادة عبد الرازق.. ستصاب بالصدمة ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)
نشرت مجلة لها مؤخراً قائمة تضمنت أطوال الفنانات العربيات قبل ارتداء الكعوب العالية.
ووفقاً للمجلة فقد جاءت تفاصيل هذه القائمة كالتالي :
شيرين عبد الوهاب: 150سم.
ميريام فارس: 150 سم.
أصالة نصري: 150 سم.
نجوى كرم: 155 سم.
ماغي بو غصن: 156 سم.
نانسي عجرم: 157 سم.
شذا حسون: 158 سم.
إليسا: 158 سم.
جومانة مراد: 160 سم.
هيفاء وهبي: 164 سم.
سلافة معمار: 168 سم.
أحلام 169 سم.
غادة عبد الرازق: 173 سم.
سيرين عبد النور: 173 سم.
جيني إسبر: 173 سم.