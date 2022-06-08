شاهد .. بعد أن أخفت مافي قلبها لسنوات عديدة.. لن تتخيل ماذا كتبت سماح أنور لحبيبها سمير صبري في آخر رسالة.. أبكت الكل !

انت الان تتابع خبر بعد أن أخفت مافي قلبها لسنوات عديدة.. لن تتخيل ماذا كتبت سماح أنور لحبيبها سمير صبري في آخر رسالة.. أبكت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

ودعت الفنانة المصرية سماح أنور حبيبها الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا الشهر السابق، بعد صراعه مع مرض في القلب.

ونشرت ”أنور“ صورة صبري وهو يلوح بيديه، وقالت: ”لاعمرك حبيت الألم ولا المرض، ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم، كنت دايما سمير، وأمير، كان يوم الجمعة تلم فيه حبايبك، والأهل والعيلة، والنهاردة الجمعة برضه، واجتمعت فيها مع حبيبك، ربنا يرحمك ويرزقك النظر إلى وجهه الكريم، ويصبر كل القلوب اللي عرفتك“.

وأضافت: ”سلام يا أهلي يا عيلتي، سلملي على حبايبك كلهم وحبايبي“.

وبحسب التقارير الفنية المتداولة، فإن الثنائي سماح أنور وسمير صبري جمعتهما قصة حب، وقد كانت هي كل حلمه وأمله، ووصل الأمر بالفنان سمير صبري بأنه اشترى خواتم الخطبة، وقرر أن يعرض على سماح أنور الزواج ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

وجاء تراجع سمير صبري عن الارتباط بسماح أنور بسبب فارق العمر الكبير بينهما، إذ يكبرها بـ22 عاما، ولكنه أحبها حبا شديدا وتمنى الزواج منها، وذلك بحسب تصريحات إعلامية له.

وقد تزوج سمير صبري مرة واحدة فقط، من سيدة أجنبية تعرف عليها في الإسكندرية بينما كان يبلغ من العمر 20 عاما، ولكنها لم ترغب في إكمال حياتها بمصر، وانتقلت إلى إنجلترا مع ابنهما حسن.

يذكر أنه لاحقت سمير صبري وسماح أنور الكثير من الشائعات بشأن الزواج، وهو ما نفته سماح أنور نهائيا، وقالت إنها تزوجت مرة واحدة فقط من عاطف فوزي، وهو طيار وانفصلت عنه بسبب خيانته، وأنجبت منه نجلها شادي، وقد أنكرت لسنوات أنه ابنها الحقيقي وقالت إنه بالتبني، ولكنها اعترفت بعد سنين طويلة أنه نجلها، وأخفته؛ لأن زواجها كان سريا نزولا على رغبة والديها اللذين لم يريدا أن تتأثر مسيرتها الفنية بالزواج.