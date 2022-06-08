شاهد .. أتتذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. لن تصدقوا كيف أصبحت اليوم بعد غدر الزمان !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. لن تصدقوا كيف أصبحت اليوم بعد غدر الزمان !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

ابهرت نورمان أسعد الجمهور بطلة مسلسل يوميات جميل وهنا، بظهورها الاخير في عزاء احدى اقاربها بعد ابتعادها عن الأضواء لسنوات حيث خطفت الأنظار، إذ لحظ الجمهور التغيير الكبير في ملامحها لتتحول الى حسناء جميلة.

حيث بينت لقطات الفيديو لحظات وصول نورمان أسعد لمكان إقامة العزاء وظهرت فيها ملامحها متغيرة تماماً وبدت بوجه منحوت وبشفاه بارزة مما جعل الجمهور يقارن بينها وبين أكثر الممثلات جمالاً مثل اليسا وهيفاء وهبي.

وبعد بلوغ الفنانة ٤٦ عامًا. لم تتغيّر ملامحها بعدها وحافظت عليها، وكثيرون يرونها الممثلة الأجمل في سوريا.

الجدير بالذكر ان الفنانة نورمان أسعد اعتزلت التمثيل عام ٢٠٠٧ ومتزوجة منذ سنوات طويلة من السياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني ولديها أبناء منه.

لكنه ليس زوجها الأول فسبق لها أن تزوجت الممثل السوري القدير أيمن زيدان الذي قاسمته بطولة مسلسل (يوميات جميل وهناء) الشهير، وأنجبت منه ابنة وحيدة تقيم معه، كما أنها بعيدة جدًا عن السوشيال ميديا وآخر لقاء أجرته كان مع قناة (الدنيا) السورية عام ٢٠١١ عبر مداخلة هاتفية، أي لم تظهر مرئيًا الا في هذه الصورة.