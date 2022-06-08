شاهد .. النجمة إلهام شاهين تروي الرعب الذي عاشته عندما دفنوها حية.. ما شاهدته بعينيها لا يصدقه عقل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر النجمة إلهام شاهين تروي الرعب الذي عاشته عندما دفنوها حية.. ما شاهدته بعينيها لا يصدقه عقل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت الفنانة المصرية إلهام شاهين الجمهور بتصريحاتها حول دفنها حية في فيلم بستان الدم وقولها إنها شاهدت الدود بعينيها.

وأضافت الهام شاهين خلال لقاء سابق ببرنامج “أنا وبنتي”، المذاع عبر فضائية “أون إي”: “كان في فيلم قديم وكنت وقتها في سنة ثانية في المعهد، وكان عندي وقتها 18 سنة، كان اسمه “بستان الدم”، موضحه: “كان المفروض أن يسرا بتذبحني، ويدفنوني هي وعادل أدهم”.

وتابعت: “المفروض كنا نصور المشهد دا في تونس، بس قالوا مش هنقعد نحفر في تونس، وكان المفروض يدفنوني في جنينة الفيلا، وبعدين قالوا نصور المشهد في أي جزء في حديقة في مصر”.

وأوضحت “كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا وقالوا لي اكتمي نفسك شوية، على ما نحط عليك التراب، وفعلا عملت كدا، وكان أصعب مشهد في حياتي”، متابعة: “بعد ما شالوا عليا التراب ببص حواليا لقيت كمية دود كثيرة جدا عليا”.



يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين على شاشة السينما فيلم "حظر تجوال" الذي حصد 12 جائزة من مهرجان "جمعية الفيلم، ومن إخراج أمير رمسيس.

وخطفت الفنانة إلهام شاهين أنظار الجمهور بدور «أم جهاد» التي جسدتها في مسلسل «بطلوع الروح»، وخاضت به الماراثون الرمضاني الماضي 2022.