شاهد .. محمد ضياء تنبّه للصورة التي أخفتها منة فضالي عنه فطلّقها فوراً وطردها من بيته.. ما وجدة لن تستطيع تصديقه !!

انت الان تتابع خبر محمد ضياء تنبّه للصورة التي أخفتها منة فضالي عنه فطلّقها فوراً وطردها من بيته.. ما وجدة لن تستطيع تصديقه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم يدم الزواج بين منة فضالي والفنان محمد ضياء سوى 6 أشهر ليفاجئ ضياء الجميع معلناً انفصاله عنها.

وقد تحدثت منة فضالي كثيراً في هذا الشأن مؤكدة أنها هي من طلبت الطلاق بعد أن تعرضت للإهانة والضرب منه.

أما ضياء فقد كشف أحداثاً غريبة عن كواليس ليلة الطلاق.

ونفى محمد ضياء زواجهما عرفيا بسبب رفض والدة منة فضالي قائلا: "أمها كانت معانا من أول يوم لآخر يوم، وممكن أجيب لك الصور، كما نفى قيامه بضرب منة فضالي وقال: "أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلتلها إبعدي كده".

وعن سبب طلاقهما قال: "صورة شفتها معجبتنيش أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس كاشف شوية، أنا مبحبش اللبس الجريء زيادة".

وأضاف أنه اتفرج الصورة ضمن مجموعة صور من جلسة تصوير لأغنية "فلانتين" كان يعدها لمجد القاسم، ولم تخبره منة فضالي به.