شاهد .. طلقها فوراً.. كمال أبو رية فضح خفايا ’’ليلة أنفصال‘‘ ماجدة زكي وخروجها مطرودة من منزله !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر طلقها فوراً.. كمال أبو رية فضح خفايا ’’ليلة أنفصال‘‘ ماجدة زكي وخروجها مطرودة من منزله !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تزوجت ماجدة زكي مرة واحدة من الفنان كمال أبو رية واستمر زواجهما 20 عامًا ولكنه انتهى بالطلاق .

وكشف كمال أبو رية عن السبب من خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية وقال: "أخطأت فى حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت فى فترة شعرت أنها ليست السيدة التى تزوجتها".

وتابع أبو ريه: "أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنى فوجئت إن مش ده اللى أنا اختارته".

من أبرز المسلسلات التي شاركت ببطولتها كريمة كريمة وعباس الأبيض في اليوم الأسود وعائلة الحج متولي وكيد الحموات وقوت القلوب .