شاهد .. لن تصدق لماذا طلب الجمهور السعودي من أصالة نصري خلع حذائها على المسرح.. ردة فعل الفنانة صدم الكل وغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق لماذا طلب الجمهور السعودي من أصالة نصري خلع حذائها على المسرح.. ردة فعل الفنانة صدم الكل وغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أصالة لأحد حفلاتها في المملكة العربية السعودية في العام الماض، وهي تقوم بخلع حذائها.

وفأجات أصالة في الفيديو المتداول، جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو «صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟...شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وسط تصفيق كثيف كردّة فعل هستيريّة من الحضور وحرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها بجدة.

وفي سياق متصل، أحيت الفنانة أصالة حفل غنائي بمصر في شهر مايو 2022، على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.