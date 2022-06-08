شاهد .. عصام الشوالي يصعق الكل ويهدد أبو تريكة أمام العلن بعد اشتداد الخلاف بينهما : سنرميك من المدرجات !!

انت الان تتابع خبر عصام الشوالي يصعق الكل ويهدد أبو تريكة أمام العلن بعد اشتداد الخلاف بينهما : سنرميك من المدرجات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

قد يكون اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة والمعلق الرياضي عصام الشوالي أحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة.

ويعمل الاثنان في قناة بي إن سبورت، فالأول محلل رياضي والثاني معلق فاقت شهرته الآفاق.

ومؤخراً تصدر الشوالي محركات البحث بعد تصريحات مفاجئة بحق النجم المصري محمد أبو تريكة.

ورد عصام الشوالي على تصريحات محمد أبو تريكة بشكل حاد بشأن تشكيله المثالي للدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب.

تريكة خلال تواجده في استوديو الدوري الإنجليزي، عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة والثلاثين، كشف عن تشكيله المثالي للموسم المُنتهي للتو من البريميرليج، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، هيونج مين سون (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

ماذا قال الشوالي عن تشكيلة أبو تريكة؟

لم تعجب تصريحات ابو تريكة المعلق الشوالي وكان الخلاف الرياضي في التشكيلة الأفضل بينهما كبير.

وقال الشوالي في تصريحاته: “تشكيلك مرعب هجومياً حصالة دفاعياً أول مباراة سنقول من الممكن تربح”.

وأوضح: “ثاني ماتش سنصمت لتاريخ تريكة ، ثالث ماتش سنهتف ضدك في المدرجات ، رابع ماتش سنرميك من مدرجات الملعب”.