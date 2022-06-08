شاهد .. سألوا الفنانة سلاف فواخرجي : مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه ؟؟ فأجابت بكل جرأة ودون ذره خجل !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة سلاف فواخرجي : مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه ؟؟ فأجابت بكل جرأة ودون ذره خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كما عرفت بتجرؤها على المعتقدات الدينية، عرفت النجمة سلاف فواخرجي أيضاً بالجرأة في أعمالها الفنية وفي تصريحاتها الصحفية.

وظهرت سلاف فواخرجي، كضيفة على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، وكشفت الكثير من الأمور حول طليقها وائل رمضان.

وتحدثت فواخرجي عن أنه كان هناك فنان تحبه قبل زواجها من وائل رمضان، وهو الفنان رشدي أباظة، وتحدثت أيضا عن زوجها، قائلة: «سنة 1991 جه إلى والدي وهدده إن لو بابا موافقش على زواجنا هيبهدل الدنيا، ووقتها كانت قصة حب جميلة».

وتابعت سلاف: «أكثر شي عجبنى فى وائل، إنه طيب وشهم وكريم ومغامر ومعجون بالموهبة، بيمثل وبيعزف وبيغني طاقة فنية جميلة».

وكانت فواخرجي قد أعلنت قبل أسابيع انفصالها عن زوجها ووالد أطفالها وائل رمضان دون إبداء أسباب واضحة للطلاق