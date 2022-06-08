شاهد .. عادل إمام يباغت مذيعة حسناء بقبلة مفاجئة على الهواء مبشار وأمام الملأ.. رد فعلها صدم الزعيم !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر عادل إمام يباغت مذيعة حسناء بقبلة مفاجئة على الهواء مبشار وأمام الملأ.. رد فعلها صدم الزعيم !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للزعيم عادل إمام خلال حضوره احدى الدورات السابقة لمهرجان قرطاج الذي يقام في مدينة صفاقس التونسية.

وفاجأ النجم المصري عادل إمام مذيعة حفل مهرجان قرطاج المقام في مدينة صفاقس التونسية باحتضانها وتقبيلها بطريقته الشهيرة في أعماله الفنية.

نتشر مقطع فيديو يظهر لحظة استلام “الزعيم” لجائزته فبدأ في مصافحة مكرميه، وعندما جاء الدور على مذيعة الحفل فاجأها بجذبها نحوه ليعانقها أكثر من مرة بطريقة كوميدية ويقبلها، وسط ذهولها واستغرابها للأمر، إلا ان المسرح ضج بالضحك والتصفيق لطريقته الطريفة في التعامل مع الامور.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، الذي عُرِض في شهر رمضان 2020، مع النجوم داليا البحيري، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني وسليمان عيد وآخرين.