شاهد .. أجمل من هيفاء وهبي.. ابنة الفنان أيمن زيدان تخطف أنظار العرب بأحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الساحر !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من هيفاء وهبي.. ابنة الفنان أيمن زيدان تخطف أنظار العرب بأحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الساحر !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنان أيمن زيدان وأبنته نورا، مشيدين بجمال وعفوية ابنته نورا.

وأظهرت التعليقات على صورها في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، شعبية الفتاة النابعة بداية من محبة الناس لوالدها، وبالتتابع بسبب قربها من الناس.

يُشار إلى أن نورا ابنة زيدان من زوجته الأولى التي كانت من خارج الوسط الفني.

وتزوج النجم السوري أكثر من مرة، الأولى في مطلع الثلاثينات من عمره. واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاماً، مثمراً عن انجاب أولاده غالب، وحازم، ونورا، ونوارالذي توفي في يوم الأربعاء الموافق الرابع من ايار (مايو) عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.

الجدير بالذكر أن الفنانة نورا شاركت في الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “بستان الشرق” والذي يضم عدد من نجوم عرب من الأردن وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين وتونس والسودان، وهو من تأليف ممدوح حمادة وإخراج محمد خير العمري.