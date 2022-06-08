شاهد .. بالدليل القاطع.. مصير مؤلم لـ نجل سمير صبري المختفي والذي يبحث عنه الجميع.. لن تصدقوا ما حدث وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر بالدليل القاطع.. مصير مؤلم لـ نجل سمير صبري المختفي والذي يبحث عنه الجميع.. لن تصدقوا ما حدث وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الفنان سمير صبري، تاركاً وراءه الكثير من الغموض حول أبنه الذي لم يحضر جنازة والده بعد وفاته، الأمر هذا تسبب في كثير من الجدل وبدأ الجميع يبحثون عن حقيقة نجله المختفي.

الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعادو تداول مقاطع فيديو من بعض الحوارات الصحفية التي أجريت مع الفنان الراحل سمير صبري، وكان يتحدث فيها عن نجله الوحيد.

وقد تحدث بعض رواد الوسط الفني عن نجل سمير صبري، بين من يؤكد على وجودة وماقيل عن عدم حضوره جنازة والده بعد وفاته أنه لم يعرف بعد بموت والده، وبين من ينفي أن يكون للفنان أي أبن.

فيديو سابق للفنان سمير صبري، اثناء لقاء تلفزيوني معه حسم الجدل حول نجلة المخفي، حيثُ كشف عن وجود ابن له اسمه علي لكنه أعلن وفاة الطفل دون أن يكشف إذا ما كان توفي بعد ولادته أو حصل عملية إجهاض.