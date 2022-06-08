شاهد .. نجم مصري شهير تزوج من الفنانة ’نورا‘‘ وعندما أصرت على الطلاق طلب منها الثمن.. لن تصدق من يكون ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجم مصري شهير تزوج من الفنانة ’نورا‘‘ وعندما أصرت على الطلاق طلب منها الثمن.. لن تصدق من يكون ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

جاء زواجهما تتويجا لقصة حب جمعت بينهما لكن نهاية هذا الزواج كانت الطلاق وهو الخبر الذي صدم كل من في الوسط الفني، وهي من أشهر الزيجات الفنية في حقبة الثمانينات كان زواج الفنانة نورا بالفنان حاتم ذو الفقار.

اكتشتفت نورا شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج وظهر هذا التباعد بينهما عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها زووم كأحدث زوجين في الوسط الفني.

وتدخل أفراد الأسرة لحل المشاكل بينهما لكن نورا صرخت أنها لا تطيقه ثم طلبت الطلاق.

كادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه.

قصة حبهما كانت تبشر بزواج عمره طويل ولكن حدث العكس فلم يدم الزواج إلا خمسة أشهر ودفعت نورا الكثير من مالها ليتم الطلاق حيث حصل حاتم على مبلغ ثلاثين ألف جنيه.