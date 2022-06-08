شاهد .. ام كلثوم مستحيل تعمل كده.. مديحة يسري تفضح للعلن سر كوكب الشرق الذي خجلت من ظهوره للعلن ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ام كلثوم مستحيل تعمل كده.. مديحة يسري تفضح للعلن سر كوكب الشرق الذي خجلت من ظهوره للعلن ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة مديحة يسري، ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز 97 عاما.

حلت مديحة يسري في لقاء تليفزيوني ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل الوعكة الصحية التي مرت بها قبل الوفاة، تحدثت خلاله عن حياتها الفنية والخاصة.

وخلال اللقاء، أكدت مديحة يسري صداقتها القوية بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنها تعرف العديد من أسرارها التي لم تكشف بعد، لافتة إلى أنها كانت تزورها مرات عدة في قصرها.

وأضافت مديحة يسري أن أم كلثوم كانت تبوح لها بكل أسرارها لا سيما العاطفية، لافتة إلى أنها عاتبتها هاتفيًا حينما تزوجت من ملحن تحفظت على ذكر اسمه، حيث أن ذلك الزواج استمر لمدة أسبوع واحد فقط، بعدها حدث الطلاق.

وأضافت مديحة يسري، أنها أجرت اتصالا هاتفيا بـ كوكب الشرق، عاتبتها فيه بعد زواجها من هذا الملحن، إذ قالت لها: "مش أم كلثوم اللي تعمل كده"، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد التقليل من هذا الملحن".

مديحة يسري وافتها المنية يوم 30 يونيو، عن عمر يناهز الـ 97 عامًا، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة