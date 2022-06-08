شاهد .. أتتذكرون الطفل سعيد ابن الحاج متولي ؟؟ شاهدوا كيف كبر وأصبح أوسم عريس وجمال خطيبته لا يٌصدق ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الطفل سعيد ابن الحاج متولي ؟؟ شاهدوا كيف كبر وأصبح أوسم عريس وجمال خطيبته لا يٌصدق ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الممثل المصري الشاب هادي خفاجة قبل أشهر صوراً من حفل خطوبته على فتاة جميلة ليست من الوسط الفني وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبهادي معلقاً على الصور: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات". وتلقى هادي مباركات من جمهوره وأصدقائه متمنين له السعادة.

جدر بالذكر بأن هادي بدأ التمثيل في سن صغيرة، وهو الشقيق الأصغر لفادي وشادي خفاجة.

وشارك في عدد كبير من الأعمال منها "عائلة الحاج متولي" الذي جسد فيه شخصية الطفل سعيد ابن نور الشريف.

كما شارك في مسلسلات "فارس بلا جواد" و"أبو علي" و"خارج على القانون" وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل "المداح" في رمضان 2021.

ومسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.