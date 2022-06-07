شاهد .. بسبب انه لايوجد لديها أولاد.. لن تصدقوا لمن كتبت النجمة ميمي جمال ثروتها الضخمة .. والمفاجأة في ردة فعل الجمهور !

انت الان تتابع خبر بسبب انه لايوجد لديها أولاد.. لن تصدقوا لمن كتبت النجمة ميمي جمال ثروتها الضخمة .. والمفاجأة في ردة فعل الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/08 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت مؤخراً الفنانة القديرة ميمي جمال أسراراً كثيرة عن حياتها العائلية وعلاقتها مع ابنتيها، موضحة الأسباب التي دفعتها لتسجيل كل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها وهي بعد على قيد الحياة.

وخلال استضافتها بوقت سابق في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة mbcقالت ميمي جمال إنها قررت تسجيل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها التوأم، حيث وصف المتابعون هذا الأمر انه مخالف للشريعة، حيث انهالت التعليقات في مختلف صفحات المواقع، وقد عبر أحدهم قائلا: "الكلام ده مينفعش وربنا وضح كل شيء في القران"، فيما قال آخر: "هتروحي من ربنا فين، ماتخلي بقية اهلك ياخذوا نصيبهم".

وأكّدت أن سبب ذلك يرجع لأنها لم تُنجب مولوداً ذكراً، لافتة إلى أن ابنتيها مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت نقل ممتلكاتها إليهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.

كما أشارت الفنانة إلى أن لابنتيها عدداً من الأقارب، لذلك أرادت توريثهما في حياتها، وعبّرت عن سعادتها بقرارها هذا.

وتابعت : "محدش ضامن عمره، وأنا ربيت التوأم جيداً لذلك لا أخشى عليهما، ولا أقلق من نقل ممتلكاتي لهما، خاصة ان ابنتيّ تستشيراني في كل شيء قبل فعله.

واكملت حديثها قائلة: أنا حبيت ان شقايا يبقى لأولادي، ده اللي انا عملته عن طيب خاطر وأنا حاسة إن ده بالنسبالهم حاجة كويسة، وأنا مبسوطة اني عملت كدة ومش عايزة يدخل بينهم حد غريب، هم توأم وملتصقين ببعض ومش عايزة حاجة تفرّق بينهم".