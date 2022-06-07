أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى شعلل

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى شعلل
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري بمديرية عمران الشيخ/ يحيى على شعلل، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ فيصل يحيى علي شعلل، واخوانه، وكافة آل شعلل بمديرية عمران محافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام،عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.
سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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