أخبار اليمن : الصناعة: سنُحاسب رافضي التعامل بفئة 200 ريال

الصناعة: سنُحاسب رافضي التعامل بفئة 200 ريال
وجه وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، بإصدار تعميم لكافة المحالات والمنشآت والشركات بأمانة العاصمة والمحافظات، بالالتزام بما ورد في مذكرة البنك المركزي بخصوص العملة فئة 200 ريال.
وأكد وزير الصناعة في التعميم، أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الاسمية، وأن كل من يرفض قبول هذه العملة أو ينتقص من قيمتها فإن يعرض نفسه للإجراءات القانونية.
وبحسب التوجيه فإن وزارة الصناعة ستتلقى أي شكاوى من المواطنين على الرقم المجاني (174).
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