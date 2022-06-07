شاهد .. تعرف على الريجيم السحري الذي أفقد النجم ’’أحمد رزق‘‘ 25 كيلو في غضون أسابيع فقط.. لن تصدق ماذا كان يفعل يومياً !!

انت الان تتابع خبر تعرف على الريجيم السحري الذي أفقد النجم ’’أحمد رزق‘‘ 25 كيلو في غضون أسابيع فقط.. لن تصدق ماذا كان يفعل يومياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أقدم الفنان احمد رزق على عمل رجيم قاسى دي الى فقدانه أكثر من 25 كيلو من وزنه بشكل كبير جدا، في غضون أسابيع.

واعتمد الفنان على حمية من الدكتور "أوز" التي تستبدل الوجبات بمشروبٍ مصنوع من الفاكهة والخضار والبذور.

وتساعد هذه المشروبات الجسم على التخلص من السموم المكدّسة فيه، ما يسمح بخسارة الوزن بطريقةٍ أسرع ويخلّص من نفخة البطن.

مشروب الفطور: ملعقتان صغيرتان عصير البرتقال + ملعقة كبيرة زيت اللوز + موزة+ كوب توت + ربع كوب سبانخ + ملعقة كبيرة بذور كتان + كوب ماء.

مشروب الغداء: كوب كرنب + ثمرة خيار واحدة + أربعة أعواد كرفس + نصف عصير برتقالة + نصف ثمرة تفاح أخضر + نصف كوب من حليب اللوز + ملعقة كبيرة زيت جوز الهند + كوب أناناس.