شاهد .. فيفي عبده تُشعل الأنترنت بوصلة رقص صارخة وتستعرض مفاتن جسدها أمام الملأ ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تُشعل الأنترنت بوصلة رقص صارخة وتستعرض مفاتن جسدها أمام الملأ ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مميز للغاية للممثلة والراقصة المصرية فيفي عبدة، ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية وخفة دم واضحة على أنغام أغنية سلامات يا هوى.



وبدت فيفي عبده بكامل رشاقتها وحيويتها، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً باللون الأسود، أظهر خفة حركتها، ولياقتها، وأكد الجمهور في تعليقاتهم انها لا تزال تمتلك روح شابة، لا يمتلكها من هم أصغر منها عمراً.



وكانت فيفي قد وجهت رسالة محبة ودعم لمواطنتها الفنانة أنغام بعد إحيائها حفل غنائي في جدة في المملكة العربية السعودية. وإستقبل الجمهور انغام بحفاوة وترحيب كبير بها، وظهرت على المسرح موجهة تحية كبيرة للجمهور ومعبرة عن مدى إشتياقها لهم، وهى ترتدي حامل اليد نتاج العملية التى أجرتها في ذراعها مؤخرا.



وكتبت فيفي عبده في رسالتها: "سلامتك يا أنغام كنتي رائعة امبارح في حفلة جدة ما شاء الله عليكي ربنا يحميكي".