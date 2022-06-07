شاهد .. أنكشاف هوية زوجة فنان العرب ’’محمد عبده‘‘ التي وضعت طفله الـ 11.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاته سيصدمك بالتأكيد !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أنكشاف هوية زوجة فنان العرب ’’محمد عبده‘‘ التي وضعت طفله الـ 11.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاته سيصدمك بالتأكيد !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

فنان العرب محمد عبده أعلن مطلع هذه السنة الجديدة عن ولادة طفله الحادي عشر وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المتابعون لمعرفة هوية زوجته وعمرها وجنسيتها.

ورزق الفنان بمولوده الجديد، من زوجة الثانية، وهي سيدة جزائرية الأصل وولدت في فرنسا.

أنجبت زوجة الفنان الجزائرية 4 من الأبناء وهم خالد سنة 2013، وابنته عالية سنة 2016، والعنود سنة 2018. وقد أعلن مؤخراً الفنان محمد عبده أنه رزق بالمولد الذي اسماه سلمان.

وزوجة محمد عبده الثانية في بداية الأربعين من عمرها. وقد عقد قرانهما لكن لم يعلنا عن الزواج إلا بعد شفاء فنان العرب ونجاح العملية التي أجراها في قلبه.

وقد أشار مدير أعمال محمد عبده إلى أن زوجته الجزائرية تفوقت في دورها كزوجة وأم. حيث تركت كل أعمالها لتتفرغ لمرض محمد عبده وأولادها.

وقد صرحت إبنة محمد عبده نوره الكبرى أن والدها لم يتزوج مباشرة بعد انفصاله عن زوجته أم عبد الرحمن الأولى. بل بقي أعزب قرابة 11 عاماً، خلالها اهتم بموهبته الغنائية وعائلته. حتى تم إعلان زواجه من زوجته الثانية.

ويبلغ عدد زوجات الفنان محمد عبده اثنتين وهما زوجته الأولى سعودية الجنسية أم عبد الرحمن. وزوجته الثانية جزائرية الأصل.