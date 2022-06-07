شاهد .. زوجة تترك أطفالها عند والدتها لتقيم «ليلة حمراء» مع زوجها.. لكن ضعف الزوج تسبب بغضبها وكانت النهاية غير متوقعة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر زوجة تترك أطفالها عند والدتها لتقيم «ليلة حمراء» مع زوجها.. لكن ضعف الزوج تسبب بغضبها وكانت النهاية غير متوقعة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

شهدت قرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، جريمة قتل مأساوية، بإقدام سائق على قتل زوجته خنقًا بالملابس التي كانت ترتديها، بعد مرور 12 عام على زواجهما.

المجني عليها تدعى "منى. م" خرجت رفقة زوجها "عبداللطيف. ع" في العقد الرابع من عمره، في زيارة إلى منزل والدها، ثم عادت في المساء في غياب أطفالها الثلاثة الذين قضوا تلك الليلة في بيت جدتهم، وتركوا الوالدين في منزلهما.

مع قرب أذان الفجر، نشبت مشادة كلامية بين الشريكين بسبب شكوى الزوجة المتكرر من الضعف الجنسي الذي يعاني منه زوجها، فتعالت أصواتهما وحاول الزوج كتم أنفاس زوجته كي تصمت عن حديثها فسقطت على الأرض فاقدة الوعي وظن أنَّها فارقت الحياة.

المتهم بدأ يفكر مباشرة في حيلة للتخلص من آثار جريمته، ولم يجد أمامه سوى خزان الصرف الصحي المتواجد في منزلهما لوضعها فيه، وأحضر "شكارة أسمنت" لإخفاء الجريمة، ودفن جثتها ليلا بخزان مسكنه.

وبعد ساعات أخبر الزوج المتهم جيرانه وأسرته، أنَّ زوجته اختفت فجأة، وذهب لبيت أهلها وادعى أنَّها كانت نائمة بجواره واستيقظ صباحًا ولم يجدها وبدأ سكان القرية رحلة البحث عن جارتهم "منى".

لكن مساء اليوم التالي تم اكتشاف تفاصيل الجريمة بعدما قرر المتهم الاعتراف بارتكابه الجريمة، فتوجه إلى قسم شرطة منشأة القناطر، واعترف أمام رجال المباحث بقتل زوجته، وأرشد عن مكان دفنها، وتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتم استخراج الجثة، ونقلها إلى المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرتها.

يقول "صبري محمد" شقيق المجني عليها، إنَّه في ليلة الواقعة حضرت أخته في الصباح برفقة زوجها وتركوا الأطفال الثلاثة وعادوا مرة أخرى لمنزلهما في نفس القرية، وفي المساء نشبت مشاجرة بينهما وبدأ زوج شقيقتي في ضربها حتى سقطت على الأرض وقام بدفنها حية عن طريق حفر خزان الصرف الصحي ووضعها فيه وغلقه مرة أخرى "وجالنا يقولنا مش لاقيها ودوخنا من اللف عليها وفي الآخر طلع قتلها"، مضيفًا "رحلت شقيقتي وتركت ثلاثة أطفال" هم "جنى" في الصف الرابع الابتدائي و"محمد" في الصف الثالث الابتدائي و"روان" عمرها ثلاثة سنوات، بعدما قرر زوجها إنهاء حياتها غدرًا.



يضيف شقيق الضحية، أنَّ الجاني زوج شقيقته كان يعمل سائقًا على عربة نصف نقل ساعدته شقيقتي في شرائها لزيادة دخلهما وكانت تكافح معه في أرضه الزراعية في الصباح، ولم يكن يتوقع أن يصل الخلاف بينهما إلى القتل.



واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة المجني عليها، بالإضافة لأقوال أفراد أسرته، الذين ذكروا أن المتهم أخبرهم بتغيبها، قبل أن يتم اكتشاف الجريمة، واعترف المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، ودفن جثتها بالخزان الخاص بالمنزل.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها، في إحدى القرى التابعة لمنشأة القناطر، وانتقل مفتش مباحث قطاع أكتوبر، ورئيس مباحث منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بقتل زوجته ودفن جثته بخزان المنزل، وأرشد عن مكان دفنها، وتم استخراج الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.