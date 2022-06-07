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شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. فنانة شهيرة للغاية تقرر الاعتزال ودخول الإسلام.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً كبيرًا بظهور مطربة أمريكية في حوار مع قناة روتانا خليجية تكشف فيه اعتزالها الغناء ودخولها الإسلام .

 

وقالت المطربة الأمريكية جينفر جراوت إنها نشأت في بوسطن لعائلة جميعها تعزف الموسيقى ، مضيفة: كنت في بيئة موسيقية لدرجة أنني كنت أعزف الموسيقى في عمر الخامسة .

 

وتابعت: أكملت دراستي في مونتريال للحصول على بكالوريوس في الموسيقى و الصوت .

 

وأضافت: أثناء دراستي للموسيقى تعرفت على الموسيقى العربية وجذبت أذني وبدأت تعلم اللغة العربية وكنت أستمع لمطربين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ و فيروز وكان هذا مدخلي للعالم العربي.


واكلمت المطربة المعتزلة: بعدها شاركت في برنامج " Arab Got Talent " لكني بعدها تعرفت على الإسلام و تزوجت من شخص عربي .

واستكملت : عندما تعلمت العربية نصحني شخص بالاستماع إلى القرآن الكريم ، وبدأت الاستماع إلى المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد وقد لاحظت أنهم يؤدون القرآن بنظام المقامات فركزت معهم لكي أفهم طبيعة هذه الجمل اللحنية .


وأكدت على أن: القرآن استحوذ على حياتي تماما وسوف يستمر وحاليا أدرس القرآن للمعتنقين الجدد للإسلام.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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