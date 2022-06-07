شاهد .. هل يتقاضى ’’أبو تريكة‘‘ مليون يورو بالشهر الواحد من قناة بي إن سبورت ؟! الإجابة ستصدمك ولن تصدقها !

انت الان تتابع خبر هل يتقاضى ’’أبو تريكة‘‘ مليون يورو بالشهر الواحد من قناة بي إن سبورت ؟! الإجابة ستصدمك ولن تصدقها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

محمد أبو تريكة لاعب كرة قدم دولي مصري سابق، كان يلعب في مركز خط وسط مهاجم ومركز المهاجم الثاني.

يتميز بكونه لاعب صانع ألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف، بالإضافة إلى اللمسات السحرية ومهارات المراوغة والاختراق، حيث شُبِّهَ أسلوب لعبه باللاعب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان.

ومؤخراً بعد اعتزاله والتحاقه بشبكة بي إن سبوت الرياضية للتحليل ضجت وسائل إعلام عربية ومصرية بأخبار تتحدث عن المبلغ التي يتقاضاه من شبكة بي إن سبورت الرياضية سيما مع مبالغة تقول إنه يتقاضى مليون يورو في الشهر.

والحقيقية عادة ما يحصل المحللون في القنوات الرياضية الكبيرة على رواتب تفوق المعلقين، خاصة أن أغلبهم نجوم سابقين، حيث تم الكشف عن حصول النجم المصري محمد أبو تريكة على راتب شهري يصل إلى 50 ألف يورو لتحليل المباريات.