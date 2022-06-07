أخبار اليمن : وزارة العدل تصدر توجيه هام للأمناء الشرعيين

وزارة العدل تصدر توجيه هام للأمناء الشرعيينوجهت وزارة العدل الأمناء الشرعيين بتوعية وإرشاد الأهالي وطرفي عقد الزواج بإجراء فحص طبي قبل الزواج للحد من انتشار الأمراض المنقولة وراثياً.

وأهابت وزارة العدل في تعميم لها اليوم برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق، الإسهام في نشر الوعي المجتمعي بخطورة الأمراض الوراثية ومنها مرض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي بهدف تلافي آثارها السلبية على طرفي عقد الزواج خاصة وسلامة وصحة المجتمع بصورة عامة.

وحثت الوزارة الأمناء الشرعيين كل في نطاق اختصاصه المكاني بتوعية وإرشاد الأهالي وطرفي عقد الزواج بمخاطر المرض الذي يتطلب من الجميع الإسهام في نشر الوعي وإرشاد المجتمع بخطورته خاصة المقدمين على الزواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح تعميم وزارة العدل أن وزارة الصحة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الفحص في كافة المديريات.

يذكر أن التعميم صدر بناءً على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان بشأن مخرجات ورشة عمل إقرار مسودة مهام الجهات ذات العلاقة وأدوار التنسيق بينها لمواجهة مخاطر أمراض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي التي تنتقل بشكل أوسع عبر زواج الأقارب ممن يحملون المورثات المرضية وتنتقل منهم إلى أبناءهم.

