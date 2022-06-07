شاهد .. مفاجأة تصدم الأردنيين.. الوليد مقداد نجم طيور الجنة يتعرض لمصير مروع أبكى محبيه ! (تفاصيل محزنة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة ​الوليد مقداد​ ان سيارته قد تعرضت لـ ضربة من قبل أحد الأشخاص، اذ عند انتهائه من دوامه في الكلية خرج الى موقف السيارات ووجدها كذلك، كما وجد ورقة مكتوب عليها اعتذار ورقم هاتف الشخص الذي اصطدم بها.

وكان نشر الوليد مقداد فيديو له برفقة زوجته نور غسان على قناتهما الخاصة على يوتيوب، ووثّق من خلالها الوليد رحلتهما الى أحد جبال تركيا التي يغطيها الثلج، اذ استمتعا هناك بنشاطات ترفيهية، واللافت هو ان نور غسان تعدّ هذه المرة الأولى لها التى ترى فيها الثلج أمامها، حسب ما كشف زوجها، وفي إحدى اللقطات ظهرا وهما أمام المدفئة مشيرين الى شدّة برودة الطقس عندهما.