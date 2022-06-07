شاهد .. كبرت وتجاوزت مي عز الدين وياسمين صبري بالجمال.. لن تصدق من هي هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة.. ممثلة شهيرة وملكة جمال ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر كبرت وتجاوزت مي عز الدين وياسمين صبري بالجمال.. لن تصدق من هي هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة.. ممثلة شهيرة وملكة جمال ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صورة لأحد نجمات الفن من مرحلة طفولتها، بشعر مجعد وأسنان كبيرة.

إنها النجمة سينتيا صاموئيل، والتي تعد اليوم واحدة من أجمل الوجوه على الساحة الفنية.

وتغزل الكثير من الجمهور في ملامحها وقال بعضهم إنها أجمل من ياسمين صبري وليلى علوي ومي عز الدين.

وسينتيا روجر صموئيل عارضة أزياء وممثلة لبنانية، فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا وكذلك فازت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2015.