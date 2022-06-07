شاهد .. دي قلة أدب.. صدمة بسبب ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي والجمهور يطالب والديها بتربيتها.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟!

انت الان تتابع خبر دي قلة أدب.. صدمة بسبب ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي والجمهور يطالب والديها بتربيتها.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

الشابة التي تهوى الرسم والفتاة الجميلة التي حظيت بأبوين هم من أهم نجوم الفن في الوطن العربي.. إنها لي لي الطفلة الأكبر لأحمد حلمي ومنى زكي.

لي لي التي بدأت قبل سنوات الدخول في السوشيال ميديا والتواصل بالجمهور أشعلت غضب كثيرين بسبب حركة صادمة منها.

فقد نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على موقع تيك توك وأثار غضب كثيرين بسبب الحركات التي كانت تقوم بها بلسانها في الفيديو.

وتعتبر ليلى ابنة أحمد حلمي ومنى زكي هي أحد أبناء المشاهير المعروف عنهم انهم اكثر جراءه وخفة ظل على التيك توك حيث تنشر دائما مقاطع فيديو له وهي تقلد الاصوات وتغني وتقوم بتصوير مقاطع فيديو مضحكة إلا أن الفيديو الأخير الذي نشرته عرضها للكثير من الهجوم والنقد حيث ظهرت ليلى احمد حلمي وهي تقوم بحركات بلسانها اعتبرها البعض انها غير لائقة بابنه فنان وفنانة مشهورين، مطالبين والديها بتربيتها.

هجوم على ليلى احمد حلمي

وعلى الرغم من ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أثنوا على جمال ليلى أحمد حلمي الذي اصبحت شابه الا أنها اثارت الجدل الكبير بالحركات الجريئة التي كانت تقوم بها في الفيديو واعتبروا ان هذه الحركه لا تليق بها وانها تافهه.

حيث علق البعض وكتب: شو هذه الحركات والتصرفات كما علق شخص آخر وقال : ايه حركة اللسان دي ؟ وتابعت أخرى في تعليقها : مين علمها تطلع لسانها كده ؟ دي قلة ادب هناك متابعون آخرين لم يهتموا بحركات ليلى في الفيديو ولكن علقوا على ملامح ليلي ومن تشبه اكثر فقد وجد البعض انها نسخة طبق الأصل من والدتها الفنانة منى زكي وفئة اخرى قالت انها مزيج من النجمين منى زكي وأحمد حلمي.