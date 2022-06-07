شاهد .. بعد 7 سنوات من رحيله.. ظهور إبنة جديدة للراحل ’’سعيد صالح‘‘ غير ابنته هند يقلب الوسط الفني راساً على عقب ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر بعد 7 سنوات من رحيله.. ظهور إبنة جديدة للراحل ’’سعيد صالح‘‘ غير ابنته هند يقلب الوسط الفني راساً على عقب ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول كثيرين أنباء عن ظهور إبنة جديدة للفنان الراحل سعيد صالح غير ابنته هند بعد 7 سنوات من رحيله.

ومن المعروف أن هند هي الإبنة الوحيدة لسعيد صالح، إلا أن كثير من الناشطين ارتبكوا بعد تداول تصريحات صحفية لممثلة تدعى مريم سعيد صالح، فقال بعضهم إنها ابنة الفنان الكبير، في حين اكتفى غيرهم بالسؤال: هل مريم سعيد صالح ابنة الفنان سعيد صالح أم لا؟

وبرز اسم مريم بعد الهجوم الشديد الذي شنته على المخرج محمد سامي في العام الماضي.

وكانت البداية مع تعليق مريم سعيد صالح على أحد المنشورات الخاصة بالمخرج محمد سامي، حيث علقت قائلة :«احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش».

هذه الكلمات القليلة فتحت الباب أمام المواقع الإخبارية التي تواصلت مع مريم سعيد صالح، والتي أكدت ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مريم سعيد صالح أن المخرج محمد سامي هاجمها بحدة وصلت إلى حد السباب خلال تصوير مشاهد مسلسل نسل الأغراب.

هل مريم سعيد صالح ابنة الفنان سعيد صالح أم لا؟

تصريحات الفنانة مريم سعيد صالح غير المسبوقة عن سلوك المخرج محمد سامي، فتحت الباب أمام تساؤلا حول كونها نجلة الفنان الراحل سعيد صالح.

وفي الحقيقة أن مريم سعيد صالح ليست ابن الفنان سعيد صالح، فابنته الوحيد هو هند سعيد صالح، وما حدث مجرد تشابه أسماء فقط.