شاهد .. هشام عاشور يسخر من عجز زوجته ’’نيللي كريم‘‘ وعدم قدرتها على الإنجاب.. لن تتوقع كيف اهانها أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر هشام عاشور يسخر من عجز زوجته ’’نيللي كريم‘‘ وعدم قدرتها على الإنجاب.. لن تتوقع كيف اهانها أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدم المتابعون بعد ما قاله زوج الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم عن الأولاد، حيث اعتبر الكثير منهم أنّها إهانة بحق زوجته أمام الجميع، الغير قادرة على الإنجاب بعد تجاوزها سن ال45.

وأكد هشام عاشور، لاعب الاسكوتش السّابق على رغبتهما في الانجاب قريباً، غير أنّه سخر قائلًا: “بنفكر في الانجاب، سواء كان ولد أو بنت أو قطة، مش فارقة، في إشارة واضحة انها لن تتمكن من انجاب طفل.

وأثار كلامه استياء الجمهور الذي اعتبر أن هشام يعتقد بأنه في محادثاته مع الإعلام والصحافيين، وكأنه جالسٌ مع رفاقه في المقهى. إذ هذه السخريات لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام! فلم يلجأ للحديث عن القطة أثناء الإنجاب؟ هل يعني أنّ الأمر لا يؤثر عليه بتاتًا أو أن نيللي كريم غير قادرة على هذه العملية الصعبة من جديد؟

وفي سياق آخر صدمت الممثلة المصرية نيللي كريم جميع المتابعين، وذلك بعد أن دافعت عن الرجال، ما أشار إليه البعض إلى أن الـ زوج هو الذي أجبرها بعد مسلسلها.

في التفاصيل، اعترفت النجمة نيللي كريم أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تظلم الرجال في بعض الأوقات كما تظلم النساء، وقالت إنها لا تتعمد طرح قضايا اجتماعية في أعمالها الدرامية، وإنما تهتم أولا بالقصة والشخصيات ومن داخل العمل تتم مناقشة القضايا، وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يحقق مسلسلها “فاتن أمل حربي” كل هذه الضجة.