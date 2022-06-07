شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت من المع النجوم في بتاريخ مصر.. وظهرت في لائحة اجمل نساء العالم.. لن تصدق من هي ؟ (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت من المع النجوم في بتاريخ مصر.. وظهرت في لائحة اجمل نساء العالم.. لن تصدق من هي ؟ (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

هذه الفنانة هي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

انها الفنانة "هيفاْء وهبي"، ولدت في جنوب لبنان، وهي من أب لبناني وأم مصرية، ونشأت في العاصمة بيروت، تزوجت من ابن عمتها زواج عائلي وتم طلاقهما بعد أنجاب ابنتها زينب، كما تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة و انفصلت عنه في 2012.

حازت هيفاء على رقم 49 من قائمة أكثر 99 من "النساء المرغوبات" حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية، كما اختيرت كملكة جمال جنوب لبنان، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية.

ومن ابرز البوماتها : و الزمان، بدي عيش، فراشة الوادي، حبيبي انا، بيبي هيفا، ملكة جمال الكون، حوا، كما مثلت في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها كلام على ورق ، مولد وصاحبه غايب، نوسة، مريم، الحرباية، لعنة كارما.