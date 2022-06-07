شاهد .. هبة مجدي لاحظت سلوك زوجها محمد محسن الغريب فطلبت الطلاق فوراً.. مصدر مقرب فضح المستور والمخفي من وقت طويل !

انت الان تتابع خبر هبة مجدي لاحظت سلوك زوجها محمد محسن الغريب فطلبت الطلاق فوراً.. مصدر مقرب فضح المستور والمخفي من وقت طويل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

النجمة المصرية هبة مجدي ممثلة ومغنية، كانت بدياتها الفنية كمغنية في دار الأوبرا المصرية ، ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في العديد من المسلسلات، منها امرأة من نار عام 2004، مبادرة زوجية عام 2006، قصة الأمس عام 2008.

وبخصوص انفصالها عن زوجها الفنان محمد محسن فإنه مازال هذا الخبر انفصال الفنانة هبة مجدي يشغل بال الكثيرين الذين شعروا بالصدمة من نهاية علاقتهما، مما دفع الكثير من الشائعات في الانطلاق لكشف سبب الانفصال.

وكشفت تقارير صحفية أن سبب الانفصال يعود لاختلافات شخصية بينهما، خاصة أن هبة مجدي شخصية هادئة بينما محمد محسن شخصاً متمرداً.

وأضافت التقارير أن خبة مجدي تنبهت لسلوك زوجها المتمثل في غيرة الأخير والتي ساعدت على اتخاذ قرار الانفصال، وذلك لرفضه أن يكون لخطيبته هبة مجدي أي علاقة صداقة بينها وبين زملائها في الوسط.

وتابعت التقارير الصحفية أخبارها بأن الخلافات بين هبة مجدي ومحمد محسن حدث قبل وفاة والدها، بعدما لم يزره الأخير في المستشفى سوى مرة واحدة، ليزداد الأمر سوءاً بعد عدم حضوره لعزاء والداها بسبب سفره لبيروت.

وفي ذات السياق، أكدت هبة مجدي في تصريحات صحفية إنها لا تحب أن تخوض في أسباب انفصالها، مؤكدة إنه أمراً شخصياً للغاية، وإنها الآن تركز فقط على فنها.