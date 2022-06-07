شاهد .. ليلى علوي تسقط على السجادة الحمراء أثناء سلامها على إيمي سمير غانم.. اتفرج كيف كانت ردة فعل الأخيرة وبشكل غير متوقع ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ليلى علوي تسقط على السجادة الحمراء أثناء سلامها على إيمي سمير غانم.. اتفرج كيف كانت ردة فعل الأخيرة وبشكل غير متوقع ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

أرادت الفنانة ليلى علوي أن تلقي التحية على الفنانة إيمي سمير غانم أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Joy Awards لصناع الترفيه في العالم العربي الذي أقيم في السعودية قبل أشهر.

وقبل لقائهما كادت الفنانة ليلى علوي أن تتعثر على السجادة الحمراء ولكن إيمي تمسكت بها جيدا.

وشهد الحفل أول ظهور للفنانة إيمي سمير غانم التي حضرت إلى جانب شقيقتها لاستلام تكريم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ولم تتمالك إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.