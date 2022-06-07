شاهد .. أول ظهور لـ’’مي عز الدين‘‘ بعد أنباء ارتباطها بأبو هشيمة فور طلاقه من ياسمين صبري.. شاهدوا كيف بدت !! (صورة صارخة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ’’مي عز الدين‘‘ بعد أنباء ارتباطها بأبو هشيمة فور طلاقه من ياسمين صبري.. شاهدوا كيف بدت !! (صورة صارخة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها بصورة حديثة لها، وذلك في أول ظهور لها بعد تردد الكثير من الأنباء مؤخرًا حول ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عــقب انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وخطفت “عزالدين” الأنظار بجمالها في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام”، حيث تألقت بإطلالة بسيطة وناعمة وغير مبالغ فيها وهو ما نال إعجاب جمهورها، وعلّقت مي على الصورة بإيموجي قلب.

أنباء ارتباط مي عزالدين بأحمد أبو هشيمة:



وكان منشور منسوب للناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر موقع “فيسبوك”، قد أثار حالة جدل واسعة بعدما أعلنت من خلاله خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين، وذلك بعد نحو يومين من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وجاء في المنشور المنسوب لها والمصحــوب بصورة لمي عز الدين: “أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين.. ألف مبروك يا حبيبتي.. اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي”.





وفي أول تعليق لها نفت للناقدة ماجدة خيرالله، صحة ما نشر عبر صفحتها مؤكدة أن حسابها على موقع “فيس بوك” تم اختراقه منذ أمس الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته.

أول تعليق لمي عزالدين على أنباء ارتباطها بأحمد أبو هشيمة:



ونشرت الفنانة مي عز الدين، مقطع فيديو جديدة يضم عدة لقطات من دورها في مسلسل جزيرة غمام والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2022 الأخير، وقدمت فيه شخصية العايقة.

مي عز الدين شاركت المقطع عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، والذي صاحب الصور فيه أغنية المطربة أنغام وحدانية، وتضم تلك الأغنية بين كلماته كلمة العايقة. وهو رد ضمني بنفي زواجها من أبو هشيمة بعدما تردد في الساعات الماضية.