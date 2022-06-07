شاهد .. رجل يحاول إخماد حريق اندلع في سيارته باستخدام ’’أنبوب إطفاء‘‘.. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر رجل يحاول إخماد حريق اندلع في سيارته باستخدام ’’أنبوب إطفاء‘‘.. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو متداول، مشهد غريب لشخص اشتعلت النيران في سيارته وسط الطريق العام في روسيا.

وأظهر الفيديو، النيران والدخان الكثيف يتصاعد من السيارة، وحاول الشخص أن يخمد النار باستخدام "أنبوب إطفاء الحريق"، لكنها طارت بشكل مفاجئ في السماء.



وأثار هذا الموقف تعجب صاحب السيارة، والأشخاص المساعدين له بشكل كبير، فقد كان يحاول إخماد الحريق، لكن محاولته باءت بالفشل، وحدث هذا المشهد الغريب.