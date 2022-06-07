شاهد .. لن تصدق فارق العمر بين نجم طيور الجنة خالد مقداد وزوجته ! عصومي فضح امه بزلة لسان أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر لن تصدق فارق العمر بين نجم طيور الجنة خالد مقداد وزوجته ! عصومي فضح امه بزلة لسان أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضج الجمهور مؤخراً بفارق العمر ما بين مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد وزوجته، حيث أنّ الرقم بدا للبعض كبيرًا جدًّا، هذا وقد كشف عصومي عن أحد أسراره.

نجم قناة “​طيور الجنة​” المعتصم بالله مقداد المعروف بـ “​عصومي​” كشف عن فارق العمر بين والديه ​خالد مقداد​ ومروة حماد.

والفارق بين الزوجين يبلغ 9 سنوات تقريبا وفقا لما قاله في مقطع صوتي انتشر على يوتيوب.

هذا وأجاب عن سؤال اذا كان سيحضّر عرسا كبيرا حينما يتزوج، ليقول ان هذا الأمر بالنسبة اليه من الأمور الثانوية، لكن يتفهّم ان الفتيات.

ومنذ فترة ليست بالطويلة كان قد دخل الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة” القفص الذهبي، في حفل إقتصر على عدد قليل من المدعويين إلتزاماً بإجراءات الحكومة الأردنية.

عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداولا وقتها صوراً وفيديوهات من أجواء حفل زفاف الوليد مقداد على خطيبته نور غسان.