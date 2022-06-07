شاهد .. متصلة : جوزي قعد يعيط في ليلة الدخلة ومقربليش وأنا عاوزة كتير أعمل إيه؟؟ .. رضوى الشربيني ترد دون ذره خجل وبجرأة غير مبسوقة !

انت الان تتابع خبر متصلة : جوزي قعد يعيط في ليلة الدخلة ومقربليش وأنا عاوزة كتير أعمل إيه؟؟ .. رضوى الشربيني ترد دون ذره خجل وبجرأة غير مبسوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

«مفيش راجل بيتجوز غصب عنه».. هكذا علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على مكالمة استقبلتها من إحدى المشاهدات، في حلقة هي الاجراء من نوعها، تحدّثت فيها عن «خيانة زوجية في ليلة الزفاف»، أنهتها بسؤال مؤلم «معرفش اتجوزني ليه؟».

«اتجوزت من أيام جواز صالونات، منعرفش بعض، حبيته جدا، يوم الفرح بالليل سمعته بيعيط في التليفون وبيقول لواحدة صدقيني أنا بحبك وهموت من الوجع ومش قادر أجي جنبها ولا أبص في عينيها، ياريتك معايا، سمعته واتصدمت وفضلت أعيط، وعرفت ليه قالي نامي وارتاحي وليه كان بيتجنب يبص في عيني ويكلمني، كان بيحبها طول الوقت ومعرفش اتجوزني ليه؟».. سؤال مؤلم تلقته الإعلامية رضوى الشربيني، خلال إحدى فقرات برنامجها «هي وبس»، المخصص للسيدات والفتيات.

وقالت العروس التي اكتشفت خيانة زوجها لها يوم الزفاف: «لما واجهته وقولتله إني سمعته، قالي متجوزتهاش عشان أمي قالتلي لو اتجوزتها هعيش غضبانة عليك العمر كله، قولتله وأنا، قالي أنا بخونك وبخونها، أنا زعلانة عليه وعليّا وعليها».

«ياريت الأهالي يسيبوا ولادهم يختاروا شريك حياتهم».. جملة ختمت بها العروس رسالتها للإعلامية رضوى الشربيني، التي كانت في ذهول شديد من الأمر، وعقّبت عليه قائلةً: «أنا بضم صوتي لصوتك، وهقول للأمهات إحساس الأبناء لما بيخلوهم يتجوزوا حد هما مش عايزينه، سواء ولد أو بنت، في أهالي كتير بيغصبوا ولادهم إنهم يتجوزوا بالغصب والعافية، وإلا بيستخدموا سلاح الغضب».

مش صعبان عليا وفي انفعال تام، تابعت الإعلامية رضوى الشربيني، في الرد على السائلة، قائلةً: «عريس يوم فرحه مش عايز يقرب من عروسته وبيكلم واحدة تانية وبيقولها أنا بحبك ومرضاش يقرب من التانية، ظلم بيّن للبنت اللي معملتش حاجة في حياتها ورضيت تتعرف على شاب في إطار محترم جدا وعائلي واتجوزته، مأذنبتش خالص، بس هو مش صعبان عليّا، كان عنده ألف طريقة يطفشك بيها من غير ما يتجوزك، كان أهون عندي يعاملك وحش أنتي أو أهلك، هو مش صغير ولا في حضانة، مفيش راجل بيتجوز غصب عنه».