شاهد .. مشهورة سناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة المزلزلة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مشهورة سناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة المزلزلة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تفاجأت مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، الشهيرة بـ وذ نكهة، برسالة تركها شخص مجهول الهوية أمام باب منزلها.

وأوضحت خلال بث مباشر على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الرسالة كان مكتوب فيها "نورتي حارتنا وذ نكهة".

وأثار استغرابها كيف عرف صاحب الرسالة شقتها قائلة :" كيف عرفت شقتي أكيد إنك متابع البث ولا كيف تعرف إني صاحية ".

واتهمت شخص مجهول بقطع رزقها وسرقة حسابها على تطبيق "واتساب"، قائلة: "تم تهكير واتساب الخاص بي منذ يومين.. رجعته أنا الواتس آب.. طبعا أنا ما أعرف يعني الواتساب هذا رزقي.. أنت لماذا تريد أن تقطع رزقي؟ هه؟.. ماذا فعلت لك أنا؟ كيف أضريت بك؟ اكرهني بكيفك واختلف معي بكل شيء".