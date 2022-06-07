شاهد .. امرأة تحصل على أريكة مجاناً لمنزلها الجديد.. وبعدما فتحتها اكتشفت المفاجأة الذي جعلتها مصدومة !!

انت الان تتابع خبر امرأة تحصل على أريكة مجاناً لمنزلها الجديد.. وبعدما فتحتها اكتشفت المفاجأة الذي جعلتها مصدومة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

حصلت الأميركية فيكي أومود، أريكة لمنزلها الجديد بالمجان في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما قرأت إعلانا على موقع إلكتروني يقول إنه بالإمكان الحصول على أريكة مجاناً.

وأوضحت أومود: "في البداية اعتقدت أن الأمر حيلة، لذلك اتصلت بصاحب الإعلان ثم اكتشفت أن الأمر صحيح"، مبينة أنها كانت بحاجة إلى الأريكة لتأثيث منزلها بأقل تكلفة، وفق شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.

وعثرت أومود، 36 ألف دولار في الأريكة التي حصلت عليها بالمجان، ولكنها أعادت المبلغ إلى صاحبه الذي كافأها بمبلغ 2200 دولار.