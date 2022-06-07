شاهد .. أحمد العوضي يصدم الكل بأول ظهور منذ تعرّض زوجته ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية.. شاهدوا كيف بدا شكله ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أحمد العوضي يصدم الكل بأول ظهور منذ تعرّض زوجته ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية.. شاهدوا كيف بدا شكله ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي تمر بها زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ظهر الفنان أحمد العوضي مع أحد الأشخاص حيث حرص على توجيه الشكر له، إذ نشر صورة تجمعه به من مدينة جينيف في سويسرا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»،

وعلّق الفنان أحمد العوضي على الصورة قائلًا: «اللبناني الجدع شكرا يا يوسف على جدعنتك واستضافتك الكريمة في جينف».

يُشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كشفت عن تعرضها لوعكة صحية حجزت على آثارها بالمستشفى. ولم توضح ياسمين تفاصيل الوعكة، إذ اكتفت بنشر صورة لها من حجرتها بأحد المستشفيات عبر «انستجرام» وكتبت معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة العوضي بعد جراحة خامسة في سويسرا

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز منذ ساعات قليلة برفقة زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة.

وعُلِم أن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قد أجرت عملية خامسة في سويسرا، وذلك خلال الأيام الماضية.