شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للنجمة ياسمين صبري.. والجمهور يتساءل ماذا أصابها؟! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للنجمة ياسمين صبري.. والجمهور يتساءل ماذا أصابها؟! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/07 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، لقطة لها بالملابس الرياضية، فيما يبدو أنها كانت قد انتهت للتو من جلسة رياضية، وتبدو بالصورة بنحافة ملحوظة وأنها خسرت الكثير من وزنها.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «صباح الخير».

ولفت أنظار متابعي وعشاق الفنانة ياسمين صبري، خسارتها المزيد من الوزن في الظهور الأخير لها.

وكانت ياسمين صبري قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد يتكون من 15 حلقة وسيحمل اسم "الشادر" وتقدم فيه ياسمين صبري لأول مرة دور بنت شعبية، وبنفس الوقت تم اختيار ياسمين لتشارك النجم أحمد عز بطولة فيلمه الجديد "صقر المحروسة".

مسلسل الشادر سيكون من إخراج سامح عبد العزيز وتعود به ياسمين صبري للدراما بعد غياب استمر 3 سنوات، ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية، ولم تكشف ياسمين عن موقفها من العودة إلى موسم دراما رمضان 2023.

كما تم اختيار ياسمين صبري لبطولة فيلم صقر المحروسة أمام أحمد عز، وتلعب النجمة ياسمين صبري دور البطولة النسائية، وهي أول تجربة لها في عالم الأعمال التاريخية، علماً أنها خاضت تجارب الأداء سابقاً لتقديم شخصية الأميرة ياسمينا في الفيلم العالمي "علاء الدين" أمام النجم ويل سميث والفنان المصري الأصل مينا مسعود.

«صقر المحروسة» ينتمي إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمبن التصوير خلال شهر يوليو المقبل.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين