شاهد .. أجمل من ياسمين صبري.. صورة فيروز في ليلة الدخلة خطفت قلوب محبيها.. جمالها خيالي و لا يصدق !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري.. صورة فيروز في ليلة الدخلة خطفت قلوب محبيها.. جمالها خيالي و لا يصدق !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

صورة للسيدة فيروز في فستانها الأبيض في يوم زفافها ودخلتها وهي محاطة بثلاث سيدات ظلّت خلال الفترة الماضية موضع اهتمام كبير من قبل الجمهور.

الجمهور المحب للأيقونة أكد في تفاعلاته مع الصورة أنها تفوقت على جميلات الوطن العربي من حيث الجمال والسكينة في حفل الزفاف بما فيهن الحسناء ياسمين صبري وهيفاء وغيره.

في سياق متصل شهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب حضور السيدة فيروز وهو آخر ظهور رسمي للفنانة العملاقة.

وغنت كل من فيروز وأم كلثوم في حفل افتتاح بطولة كأس العرب عبر تقنية الهولوجرام، فيما ظهر الفنان سعيد صالح في إحدى اللقطات أيضا.

جديد بالإشارة أنه وبحضور الأيقونة فيروز كان قد قام 3 مطربين بغناء النشيد الخاص ببطولة كأس العرب، بغناء مقطوعة من كل نشيد وطني للبلاد العربية من ضمنه النشيد اللبناني بلاد العملاقة فيروز.