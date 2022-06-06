شاهد .. تسريب صورة قديمة للفنانة ’’سلاف فواخرجي‘‘ قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. حجم مناخيرها سيصدمك حتماً ولن تستطيع التعرف عليها ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة قديمة للفنانة ’’سلاف فواخرجي‘‘ قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. حجم مناخيرها سيصدمك حتماً ولن تستطيع التعرف عليها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

أشعلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الجدر وكشفت عن سبب الخلاف بينها وبين زميلتها كاريس بشار مشيرة إلى أن زوجها السابق وائل رمضان ليس له علاقة بالخلاف بينهما.

وأوضحت سلاف فواخرجي أن سبب الخلاف بينهما يعود لأكثر من 20 عاماً، أثناء حفل زفافها الذي حاولت كاريس بشار تخريبه، بحد تعبيرها.

وأكدت سلاف فواخرجي أن كاريس بشار لم تكن ضمن قائمة المدعوين إلى حفلها ومع ذلك حضرت العرس وحاولت تخريبة، قائلة: "حضرت عرسي و هي غير معزومة ، وخربتلي عرسي ".

وسلاف فواخرجي، ممثلة سورية بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، شاركت في اعمال فنية عدة، من المسرح إلى الأفلام والمسلسلات.

سلاف فواخرجي هي واحدة من النجمات القليلات اللواتي لم يتغير شكلهنّ بشكل جذري، فقط طالت ملامحهن بعض تعديلات اجمالية بسيطة، وقد يكون ذلك من خلال المكياج أو عمليات التجميل أو حتى بفعل التقدّم في العمر.

الأمر هذا لا ينطبق على أنفها الذي كان حجمه كبيراً بعض الشيء قبل عمليات التجميل، لكنه أصبح متناسقاً للغاية بعدها.

وقد اصبحت فواخرجي في صدارة التريند مؤخراً بعد طلاقها من زوجها وائل رمضان